Команда Макса Ферстаппена завоевала первый подиум в GT World Challenge Europe

GT World Challenge Europe Sprint CupГоночная команда Verstappen.com Racing, принадлежащая трёхкратному чемпиону Формулы 1 Максу Ферстаппену, завоевала свой первый подиум в чемпионате GT World Challenge Europe Sprint Cup.
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