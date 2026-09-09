ПАО «Дорогобуж» и власти региона продолжают модернизацию учреждений здравоохранения и образования в Дорогобужском округе

В Дорогобужском муниципальном округе продолжается реализация долгосрочной программы социального партнерства Правительства Смоленской области и ПАО «Дорогобуж» (входит в Группу «Акрон»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым