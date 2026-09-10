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Шняги.Нет

3 подписчика

Смех до слёз: мемы, которые вы захотите переслать

Смех до слёз: мемы, которые вы захотите переслать

Чужие глупости смешат до того момента, пока не выясняется, что ты делал ровно так же. После этого начинаешь ценить в шутке точность наблюдения и вообще относиться к автору с большим уважением.

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