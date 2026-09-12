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Лондон отправил один чартерный рейс с одним депортируемым во Францию за десятки тысяч фунтов

Бри­тан­ское пра­ви­тель­ство орга­ни­зо­ва­ло отдель­ный чар­тер­ный рейс во Фран­цию, на бор­ту кото­ро­го нахо­дил­ся лишь один депор­ти­ру­е­мый.

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