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Царьград

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Депутаты предложили Госдуме увеличить пенсии за стаж свыше 30 лет

Депутаты предложили Госдуме увеличить пенсии за стаж свыше 30 лет

Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжили добиваться законодательного оформления проекта о доплате к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж превышает 30 лет.

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