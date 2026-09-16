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Орловские новости

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Орловский избирком утвердил юриста Подъяпольского с совещательным голосом

Орловский избирком утвердил юриста Подъяпольского с совещательным голосом

Юрист из Красноярска Сергей Подъяпольский, представляющий интересы «Справедливой России» в Орловской области с 2020 года, вошёл в состав областной избирательной комиссии с правом совещательного голоса на время выборов в Госдуму девятого созыва.

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