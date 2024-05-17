ПК-версия Ghost of Tsushima отлично стартовала в Steam — высокий рейтинг и онлайн, игро...

ПК-версия Ghost of Tsushima отлично стартовала в Steam — высокий рейтинг и онлайн, игроки радыЗапуск ПК-версии Ghost of Tsushima стал одним из крупнейших в Steam среди всех портов бывших эксклюзивов PlayStation 4 и PlayStation 5.
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