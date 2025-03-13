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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон о том, что удивило в Леклере: «Помимо прекрасных волос и глаз? Он симпатичный парень! Отношение к работе, я бы сказал»

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о том, что больше всего удивило его в новом напарнике Шарле Леклере после первых недель совместной работы.

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