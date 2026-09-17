Трамп намерен подписать закон об «адских санкциях» против России — WSJ

Трамп намерен подписать закон об «адских санкциях» против России, пишет WSJ. Документ даёт президенту право вводить санкции против российских физических и юридических лиц, а также пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских нефти и газа, включая Китай и Индию.
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