Депутат Кучеренко: 90% тепловых энергомощностей Украины выведено из строя

Российские военные вывели из строя около 90% мощностей тепловых электростанций Украины, заявил на YouTube-канале «Вышка» бывший глава украинского Министерства ЖКХ и депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.
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