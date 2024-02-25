Заноза
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Заноза

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Юрий Селиванов: Мне нужен труп, я выбрал вас…

Юрий Селиванов: Мне нужен труп, я выбрал вас…

Откровения американского Фантомаса, под маской Виктории Нуланд не оставляют ни малейших сомнений в том, что нас ждет, если мы, не дай Бог, в очередной раз поверим вашингтонским барбосам Источник фото: webpulse.

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Комментарии
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Виктор Неизвестно
Очень понравилось, что у США заканчиваються снаряды, танки и т.д. это те танки 31 шт которые они передали на сегодня? У США было 31 танк?
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3 час.
A
Alex
весь бардак в мире от жЫДОВ((((
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1 час.
J
Jubar
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21 мин.

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