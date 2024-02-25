Откровения американского Фантомаса, под маской Виктории Нуланд не оставляют ни малейших сомнений в том, что нас ждет, если мы, не дай Бог, в очередной раз поверим вашингтонским барбосам Источник фото: webpulse.
Юрий Селиванов: Мне нужен труп, я выбрал вас…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Неизвестно
Очень понравилось, что у США заканчиваються снаряды, танки и т.д. это те танки 31 шт которые они передали на сегодня? У США было 31 танк?
Ответить
3 час.
A
Alex
весь бардак в мире от жЫДОВ((((
Ответить
1 час.
J
Jubar
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии