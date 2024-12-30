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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перлини о переходе в «Спартак»: «Жамнов и Ковалев были великими игроками. Поработать под руководством таких людей – уникальная возможность, у них многому можно научиться»

«Я перешел в «Спартак», потому что решил, что это самый подходящий для меня вариант. У нас очень сильная, молодая команда, много мастеровитых игроков, ребята здорово играют с шайбой.

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