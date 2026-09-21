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Царьград

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Юрист Арифулин объяснил правила отзывов в интернете и штрафы

Юрист Арифулин объяснил правила отзывов в интернете и штрафы

Юрист Антон Арифулин рассказал, что клиенты могут делиться мнением о компаниях в интернете, но за ложные сведения грозят штрафы и уголовная ответственность.

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