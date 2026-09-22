Разговор длился 40 минут: Трамп встретился с Зеленским. Что известно?

Американский президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Встреча длилась 40 минут, часть из которых прошла за закрытыми дверями.
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