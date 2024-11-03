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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоаким Ноа о Леброне Джеймсе: «Доминировать в 40 лет – это безумие. Мне до туалета тяжело дойти»

Форвард «Лейкерс» набирает 22,2 очка, 6,7 подбора и 7,2 передачи в среднем в нынешнем сезоне. «Быть настолько доминирующим в 40 лет – это безумие.

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