БЕССЛАВНАЯ КОНЧИНА "ЭЛИТНЫХ" УКРАИНСКИХ ВОЯК: ПРИКАЗ БЕЛОУСОВА РАБОТАЕТ НА ВСЕ СТО

Лагерь подготовки элитной бригады ВСУ уничтожен российским ударом, сообщил ряд источников. Что об этом известно, где находилось расположение украинских бойцов, какое отношение они имеют к Курской области, что еще говорят о потерях элитных военных ВСУ под Курском, какая обстановка в приграничье сейчас? ВС РФ разнесли лагерь элитной бригады ВСУ По имеющимся данным, в поселке Малиновка Харьковской области вчера, 2 ноября, уничтожен лагерь подготовки 47-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ «Магура», которая считается элитной.