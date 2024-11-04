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БЕССЛАВНАЯ КОНЧИНА "ЭЛИТНЫХ" УКРАИНСКИХ ВОЯК: ПРИКАЗ БЕЛОУСОВА РАБОТАЕТ НА ВСЕ СТО

БЕССЛАВНАЯ КОНЧИНА "ЭЛИТНЫХ" УКРАИНСКИХ ВОЯК: ПРИКАЗ БЕЛОУСОВА РАБОТАЕТ НА ВСЕ СТО

Лагерь подготовки элитной бригады ВСУ уничтожен российским ударом, сообщил ряд источников. Что об этом известно, где находилось расположение украинских бойцов, какое отношение они имеют к Курской области, что еще говорят о потерях элитных военных ВСУ под Курском, какая обстановка в приграничье сейчас?  ВС РФ разнесли лагерь элитной бригады ВСУ По имеющимся данным, в поселке Малиновка Харьковской области вчера, 2 ноября, уничтожен лагерь подготовки 47-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ «Магура», которая считается элитной.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот вам и  плоды  замены  Шойгу  на  Белоусова, у которого  нет военного образования. Но  наша армия  идёт вперёд, разнося в пух и прах укрепления  нацистов и уничтожая  их. А при Шойгу  топталась на месте.
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