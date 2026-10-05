"Лансеры" улетели

"Лансеры" улетелиСША вывели 12 бомбардировщиков B-1 Lancer с британской военной базы Фэрфорд "из-за угрозы безопасности".
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