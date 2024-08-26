Украинские ЦИПсО начали активно вбрасывать видео-фейки на основе архивных кадров

К любой информации в Инете надо относиться очень осторожно, ибо порой трудно отличить ложь от правды.

Кошмар

Если мозги функционируют нормально, то ложь от правды отличить довольно легко. Во всяком случае, первое, что нужно сделать, это проверить информацию на других надёжных сайтах (не блохерских, разумеется)