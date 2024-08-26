Украинские ЦИПсО начали активно вбрасывать видео-фейки на основе архивных кадров

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
К  любой  информации в Инете надо относиться  очень осторожно, ибо порой  трудно  отличить  ложь  от правды.
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7 час.
Кошмар
Если мозги функционируют нормально, то ложь от правды отличить довольно легко. Во всяком случае, первое, что нужно сделать, это проверить информацию на других надёжных сайтах (не блохерских, разумеется)
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6 час.

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