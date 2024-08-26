Украинские ЦИПсО начали активно вбрасывать видео-фейки на основе архивных кадров

«Увидеть Суджу и умереть»: 24 августа ВСУ в честь Дня незалежности поперли ротой на Комаровку. Там она и лежит Согласно сведениям «Военной хроники», российская армия продолжает стойко обороняться под Коренево.
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