Иcкуccтвeнный интeллeкт cдeлaл пpoгнoз цeны биткoинa к З0 aпpeля

Биткоин вечером 1 апреля преодолел отметку в $85 000, сократив убытки с начала года до 9,90%. По данным CoinGecko, крипторынок за выходные потерял $100 млрд, что стало продолжением снижения на аналогичную сумму 27 марта.
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