Мексика: один охранник Petroleos Mexicanos (PEMEX) был убит и еще один ранен, когда неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь у входа на нефтеперерабатывающий завод PEMEX Lázaro Cárdenas Minatitlán в штате Веракрус поздно вечером 10 октября, прежде чем скрыться.