В аэропорту Праги пассажир объявил себя террористом

В пражском аэропорту один из пассажиров пошутил, что он террорист, мужчину тщательно досмотрели и отстранили от полета, сообщает 29 июля портал iDNES со ссылкой на пресс-службу полиции по делам иностранцев.
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