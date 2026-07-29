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В аэропорту Праги пассажир объявил себя террористом

В аэропорту Праги пассажир объявил себя террористом

В пражском аэропорту один из пассажиров пошутил, что он террорист, мужчину тщательно досмотрели и отстранили от полета, сообщает 29 июля портал iDNES со ссылкой на пресс-службу полиции по делам иностранцев.

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