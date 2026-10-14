Бегство через горы: на Украине раскрыли данные о числе задержанных на границе Около 9900 человек задержали с начала 2026 года при попытках незаконно покинуть Украину.
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