Японцы придумали неожиданный способ урегулирования вопроса с Курилами

ОДОсновные события дняПолитикаЯпонцы придумали неожиданный способ урегулирования вопроса с Курилами Читатели японских СМИ считают, что планы России по развитию Курил могут повлиять на «возвращение» островов.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьООолег олейникШансов на возврат островов вообще нет никаких , но если японцам дорога память , то они могут приезжать любоваться , как туристы или ещё открывать и вести там бизнес по российским законам ! Пусть выбирают , как им удобно на российской земле !Комментировать
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