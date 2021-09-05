Основные события дня

1 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Шансов на возврат островов вообще нет никаких , но если японцам дорога память , то они могут приезжать любоваться , ...Японцы придумали ...
  • ВАРЯГ РУС
    Кайл Мизоками — идиот. И где эти три невидимых америкоских «галоши» - на верфи? У одного серьёзные неполадки с электр...В США предсказали...
  • Vladimir Osheschko
    Вставляя био, автор не видит разницы между би и био. Лучше бы он не лез в радиотехнические дебри.NI: НАТО грозят п...

Японцы придумали неожиданный способ урегулирования вопроса с Курилами

Японцы придумали неожиданный способ урегулирования вопроса с Курилами

Читатели японских СМИ считают, что планы России по развитию Курил могут повлиять на «возвращение» островов.

Вернуться к статье
11
Обсудить
олег олейник
Шансов на возврат островов вообще нет никаких , но если японцам дорога память , то они могут приезжать любоваться , как туристы или ещё открывать и вести там бизнес по российским законам ! Пусть выбирают , как им удобно на российской земле !

Картина дня

наверх