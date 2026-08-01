"Большой тройке" - Германии, Британии и Франции, не до Киева. Денег больше не будет? По мнению экспертов Царьграда, если Британия, Франция и Германия поменяют лидеров и приоритеты в пользу внутренних нужд, то для корпорации войны Зеленского это будет означать потерю как финансовой, так и политической опоры.