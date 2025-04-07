Политика как он...
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Политика как она есть

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Эстония намерена дать армии и флоту право топить подозрительные суда

Эстония намерена дать армии и флоту право топить подозрительные суда

Рийгикогу (эстонский парламент) намерен наделить силы обороны и военно-морские силы правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты.

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