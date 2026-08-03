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FiNE NEWS

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Минцифры планирует усилить контроль за «замаскированными» VPN в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) ведёт переговоры с хостинг-провайдерами о введении усиленного контроля за IP-адресами корпоративных и других легитимных VPN, которые включены в перечень исключений Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

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