Минцифры планирует усилить контроль за «замаскированными» VPN в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) ведёт переговоры с хостинг-провайдерами о введении усиленного контроля за IP-адресами корпоративных и других легитимных VPN, которые включены в перечень исключений Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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