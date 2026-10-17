Ига Швентек высказалась об отличиях недельных и двухнедельных тысячников перед полуфиналом в Ухане. Турнир в Ухане остается одним из немногих, которые сохранили недельный формат: основная сетка стартовала в понедельник, а финал пройдет в воскресенье.