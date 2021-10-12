Британский авианосец избежал конфликта с кораблями военно-морских сил Китая

Международная авианосная ударная группа (АУГ) во главе с флагманом британских военно-морских сил авианосцем Queen Elizabeth не зафиксировала никаких инцидентов с китайскими кораблями во время прохода через Южно-Китайское море Международная авианосная ударная группа (АУГ) во главе с флагманом британских военно-морских сил авианосцем Queen Elizabeth не зафиксировала никаких инцидентов с китайскими кораблями во время прохода через Южно-Китайское море.