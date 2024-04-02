Ученые из Петербурга создали прибор для диагностики поражений кожи

Проектом занимаются в ГУАП Специалисты из Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали портативный прибор для диагностики глубины поражений кожи человека при ожогах, обморожениях и дерматологических заболеваниях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии