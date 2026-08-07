Чехов и фейсконтроль: Денис Парамонов ставит «Вишнёвый сад» в закрытом клубе Z-Top

С 7 по 9 августа на нижегородском фестивале спектаклей «Специфик» играют «Вишнёвый сад» — в здании закрытого клуба на Нижневолжской набережной, где до этого работала Биржа, Дом культуры речников и три ночных клуба подряд.
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