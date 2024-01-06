В Челябинскую область возвращаются морозы и снегопады

На Южный Урал возвращаются морозы и снегопады. Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха в горных районах опустилась до -31 градуса Цельсия, а на юге Челябинской области выпало 3,9 м осадков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии