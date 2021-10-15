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В Хабаровском крае произошла вспышка газа в жилом доме

В Хабаровском крае произошла вспышка газа в жилом доме

Газовоздушная смесь вспыхнула в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Амурске Хабаровского края 15 октября, сообщает пресс-служба МЧС региона.

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