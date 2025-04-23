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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Olga Rogova
    ну уж кривыми они у нее не были никогда! Хотя... вам виднее.«Ее наряд смотрит...
  • Tania Еременко
    Ноги были всегда циркулем. никогда они стройными у неё не были. Даже смешно...«Ее наряд смотрит...
  • Olga Rogova
    Ноги-то были стройные. Но ключевое слово "были", потому как носить мини, выставляя напоказ свои артритные колени - эт...«Ее наряд смотрит...

Врач Котельникова: компьютеры в восемь раз повышают риск близорукости у детей

Врач Котельникова: компьютеры в восемь раз повышают риск близорукости у детей

Родители нам часто говорили: «Не сиди близко к телевизору — испортишь зрение!» Но так ли это на самом деле? Или вредны были только старые ЭЛТ-телевизоры? И что насчет влияние компьютеров и гаджетов на зрение у детей? Разобраться в этих вопросах в беседе с «Газетой.

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