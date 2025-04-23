Врач Котельникова: компьютеры в восемь раз повышают риск близорукости у детей

Родители нам часто говорили: «Не сиди близко к телевизору — испортишь зрение!» Но так ли это на самом деле? Или вредны были только старые ЭЛТ-телевизоры? И что насчет влияние компьютеров и гаджетов на зрение у детей? Разобраться в этих вопросах в беседе с «Газетой.