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Аделаида (WTA). 2-й круг. Самсонова сыграет с Соболенко, Кудерметова – с Андрееску, Рыбакина встретится с Костюк

Людмила Самсонова сыграет с Ариной Соболенко во втором круге турнира в Аделаиде. Adelaide International Аделаида, Австралия 1 – 8 января 2023 WTA 500 Призовой фонд – 826 837 долларов Открытые корты, хард Второй круг Людмила Самсонова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь)  Вероника Кудерметова (Россия) – Бьянка Андрееску (Канада)  Маркета Вондроушова (Чехия) – Кайя Канепи (Эстония) Елена Рыбакина (Казахстан) – Марта Костюк (Украина).

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