Форвард «Нефтехимика» Дергачев: «Всегда классно, когда есть альтернативная или ретро-форма, это украшает команду и лигу в целом»

«Праздничная форма понравилась – крутая, яркая, видно, что над ней поработали. Всегда классно, когда есть альтернативная или ретро-форма, это украшает команду и лигу в целом», – сказал нападающий «Нефтехимика» после матча с «Трактором» (2:1).