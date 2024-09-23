Израиль убил в Ливане около 100 мирных жителей, включая женщин и детей

Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав арабской республики сообщил, что в общей сложности не менее 100 человек погибли, более 400 получили ранения в результате ударов, нанесённых израильскими ВВС по населённым пунктам в южной части Ливана.
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