Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в июле 2024 г. снизился до минимума за год Экспорт нефти из страны в июле 2024 г.
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Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в июле 2024 г. снизился до минимума за год Экспорт нефти из страны в июле 2024 г.
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