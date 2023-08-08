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Блинкен: США решили вопросы РФ по "зерновой сделке", но Москва не ответила

Блинкен: США решили вопросы РФ по "зерновой сделке", но Москва не ответила

США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, однако Москва не отвечает на это. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому радио Radio France Internationale (RFI), текст которого опубликован на сайте Госдепа.

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