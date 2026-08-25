Рязанские участники Иван Артеменко и Максим Колесников вышли в полуфинал проекта «Министерство контента»

Представители Рязанской области — маркетолог Иван Артеменко и спортивный блогер Максим Колесников — успешно прошли в полуфинал второго сезона трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ», реализуемого на Президентской платформе «Россия – страна возможностей».
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