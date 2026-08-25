FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 088 подписчиков

Рязанские участники Иван Артеменко и Максим Колесников вышли в полуфинал проекта «Министерство контента»

Представители Рязанской области — маркетолог Иван Артеменко и спортивный блогер Максим Колесников — успешно прошли в полуфинал второго сезона трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ», реализуемого на Президентской платформе «Россия – страна возможностей».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии