Алаудинов: мошенники обманули россиян, представившись бойцами спецназа "Ахмат"

Аферисты представлялись бойцами спецназа "Ахмат" и обманули жителей России. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
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