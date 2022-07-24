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Каждый четвертый арендодатель запрещает квартирантам держать животных

Каждый четвертый арендодатель запрещает квартирантам держать животных

Основным условием для квартирантов при аренде квартиры оказались регулярные проверки жилья владельцем, выяснили "Росгосстрах" и Банк "Открытие" в ходе репрезентативного опроса совершеннолетних россиян, представляющих все федеральные округа страны.

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