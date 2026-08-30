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NYT: cудья в США исключил важное признание по делу о терактах 11 сентября

NYT: cудья в США исключил важное признание по делу о терактах 11 сентября

Global Look Press/Hubert Boesl/dpa Судья США исключил ключевые показания обвиняемого из дела о терактах 11 сентября 2001 года.

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