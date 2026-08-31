Погода 1 сентября в Челябинске: синоптики уточнили прогноз на праздничный день

Как одеваться на школьную линейку. Замерзнем под дождем или будем маяться от духоты? А, может, в этот раз повезёт с погодой? Праздничные линейки 1 сентября в Челябинске в этот раз проведут не для всех классов, а только для первых, девятых и 11-х.