В ГД предрекли политическую расправу над Залужным после отставки

Возможное увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, которого так усердно пытается добиться украинский президент Владимир Зеленский, может обернуться для настоящей политической расправой.
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