Штрафы для выпускников медвузов за отказ от отработки увеличат

Если раньше речь шла о двукратной компенсации затрат на обучение, то теперь — о трехкратной В России хотят значительно увеличить штрафы для выпускников медвузов и колледжей, которые отказываются от обязательной отработки в государственных больницах и поликлиниках.
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