Из атаковавших ночью Россию 105 БПЛА девять пришлись на Калужский регион

В течение прошедшей ночи с 21:00 до 04:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаЗа прошедшую ночь, 6 мая над российскими регионами силами ПВО были сбиты 105 БПЛА.