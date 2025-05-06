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Калужские новости

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Из атаковавших ночью Россию 105 БПЛА девять пришлись на Калужский регион

Из атаковавших ночью Россию 105 БПЛА девять пришлись на Калужский регион

В течение прошедшей ночи с 21:00 до 04:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаЗа прошедшую ночь, 6 мая над российскими регионами силами ПВО были сбиты 105 БПЛА.

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