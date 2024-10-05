Медики создали вещество, способное заменить голодание и интенсивные тренировки

Согласно предыдущим исследованиям, физические нагрузки положительно влияют на физическое и психическое здоровье: снижают риск серьезных заболеваний, помогают бороться с депрессией, улучшают речевое развитие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии