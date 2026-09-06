В Пермском крае 15-летняя девочка отравилась парами вейпа

В Пермском крае 15-летняя школьница отравилась парами вейпа. Об этом 6 сентября сообщает РЕН-ТВ. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Анна СелинаПо данным источника, в поселке Приакамский Пермского края 15-летняя девочка купила электронную сигарету через канал в Telegram.