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В Пермском крае 15-летняя девочка отравилась парами вейпа

В Пермском крае 15-летняя девочка отравилась парами вейпа

В Пермском крае 15-летняя школьница отравилась парами вейпа. Об этом 6 сентября сообщает РЕН-ТВ. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Анна СелинаПо данным источника, в поселке Приакамский Пермского края 15-летняя девочка купила электронную сигарету через канал в Telegram.

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