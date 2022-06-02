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Новый закон о защите водно-болотных угодий вступил в силу в Китае

Новый закон о защите водно-болотных угодий вступил в силу в Китае

Новый закон Китая о защите водно-болотных угодий вступил в силу в Китае с целью обеспечения большей сохранности экологии и совершенствования административных систем для обширных водно-болотных угодий страны, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

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