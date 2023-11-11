SRF: Вашингтон разрывается между поддержкой Израиля и стремлением угодить арабским странам

США пытаются одновременно поддержать своего союзника в лице Израиля и не допустить большого числа жертв среди мирного населения в секторе Газа, проявив таким образом внимание к арабским странам, отмечает швейцарский телеканал SRF.
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